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Одна из структур группы «Сафмар» семьи Гуцериевых стала собственником бизнес-центра Dominion Tower – последней работы архитектора Захи Хадид и единственного ее здания в Москве, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Согласно выписке из госреестра, с мая 2016 года права на объект принадлежат закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости «Сафмар Плаза» под управлением УК «МДМ». Представитель «Сафмара» подтвердил РБК, что здание находится в собственности группы.

Как рассказали собеседники издания, прежний владелец бизнес-центра «ДоминионМ» мог передать Dominion Tower «Сафмару» в счет погашения долга перед МДМ Банком, который в ноябре 2016 года завершил слияние с Бинбанком, входящим в группу «Сафмар».

Как напоминает издание, осенью 2015 года представитель «ДоминионМ» говорил, что инвестиции в проект составили 2,3 млрд рублей. По словам двух опрошенных РБК экспертов, несмотря на «уникальную» архитектуру, рыночная цена здания не превышает 2,5 млрд рублей, так как бизнес-центр расположен в неудобном месте, и у него высокая цена аренды.

Заметка дополняется.