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Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК заключил контракт на разработку посвященных выборам президента олимпиадных заданий для старшеклассников, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документы на сайте госзакупок.

В пресс-службе ЦИК уточнили, что условия проведения интернет-олимпиад озвучат «в ближайшее время».

Как отмечается, заявку подала одна компания – ООО «Мармеладов», консультант по коммерческой деятельности, которая займется разработкой заданий за 38 тысяч рублей. В 2016 году «Мармеладов» заключила 4 контракта на предоставление услуг в области безопасности, разработку проекта по обращению с радиоактивными отходами и разработку стратегии предприятия. Гендиректор компании Ольга Орехова при этом заявила изданию, что «по закону предприниматель может заниматься любой деятельностью, если она не запрещена».

«Ведомости» пишут, что ЦИК начал «заранее» готовиться к президентской кампании, не забыв и про школьников.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, поднять явку «затруднительно» при отсутствии реального выбора, но можно достичь нужного результата, если людям удастся внушить, что «все это делают». Он добавил, что важно правильно выбрать «главный месседж» кампании, и работа со школьниками может стать «одним из каналов продвижения главного месседжа»: ученики старших классов не голосуют, но могут привлечь внимание родителей к выборам.

В декабре 2016 года в Кремле говорили, что основной кандидат на президентских выборах в 2018 году «должен победить при очень высокой явке – 70% и с результатом 70%».