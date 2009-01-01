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Ко второму чтению законопроект о лишении приобретенного гражданства осужденных за терроризм «необходимо скорректировать», заявил «Коммерсанту» глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, в случае лишения гражданства государство перестает отвечать за такого человека за пределами страны, а также сможет передавать этого человека другим странам, что запрещено статьей 61 Конституции. Также нужно будет понять, что делать с решениями судов других стран (которые Россия признает в соответствии с договорами), вынесенных в отношении граждан страны.

Крашенинников уточнил, что Дума примет законопроект в нынешнем виде в первом чтении в мае.

Как рассказала изданию экс-судья Конституционного суда Тамара Морщакова, сейчас законопроект не может быть принят, так как «полностью противоречит Конституции». Согласно статье 6 Конституции, гражданство РФ «является единым и равным вне зависимости от оснований его приобретения». И закон «О гражданстве РФ» предусматривает отмену гражданства только за использование подложных документов.

Таким образом, резюмирует Морщакова, террористов и можно лишать гражданства на основании подачи подложных документов, но не за совершенные ими преступления.

18 апреля законопроект внесли в Госдуму лидеры четырех думских фракций. По мнению депутатов, закон защитит россиян от терроризма и поможет предотвратить новые атаки.

Ранее подобные изменения предлагали включить в «закон Яровой», но позднее в ходе обсуждения Госдума их исключила.