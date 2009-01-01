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Два документа, подготовленных Российским институтом стратегических исследований (РИСИ), стали основой для подозрений спецслужб США России в «вмешательстве» в президентскую кампанию Соединенных Штатов, пишет Reuters со ссылкой на трех действующих и четырех бывших американских чиновников.

Как документы попали в распоряжение в распоряжение спецслужб – не уточняется.

По информации собеседников агентства, первый документ сотрудники РИСИ разработали в июне 2016 года. Он не предназначался для кого-то конкретно, и «циркулировал на высшем уровне» российского правительства.

Документ рекомендовал начать пропагандистскую кампанию в социальных сетях и на российских международных новостных каналах с целью «побудить избирателей выбрать президента, который займет более мягую позицию по отношению к России, чем администрация президента Барака Обамы (имеется в виду Дональд Трамп)».

Второй документ появился в октябре 2016 года и распространялся таким же образом. Он предупреждал, что кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, скорее всего, одержит победу в кампании, и поэтому авторы рекомендовали «закончить пропаганду в поддержку Трампа» и сосредоточиться на сообщениях о нарушениях на выборах.

Таким образом, резюмируют источники Reuters, можно было дискредитировать легитимность избирательной системы США и подорвать репутацию Клинтон.

По словам четырех чиновников, июньский документ стал «расширением» плана администрации Путина, реализация которого началась в марте 2016 года, когда Кремль якобы проинструктировал собственные медиа, включая RT и Sputnik, начать выпускать позитивные сюжеты о Трампе.

Агенстство уточняет, что именно из-за этих документов администрация Обамы пришла к выводу, что Россия запустила кампанию по производству «фальшивых новостей» и осуществляла кибератаки на серверы Демократической партии.

В разведке США от комментариев отказались, в RT на запрос агентства не ответили, а представитель Sputnik назвал все обвинения «абсолютной ложью», подчеркнув, что подобные ложные обвинения появляются не впервые.

В декабре 2016 года США выдворили из страны 35 российских дипломатов, а экс-президент Барак Обама расширил санкции в отношении России. Это стало реакций на предполагаемое вмешательство РФ в американскую президентскую кампанию-2016.

В Кремле все обвинения отвергают.