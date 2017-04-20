19 апреля во время акции протеста, получившей название «Мать всех маршей», в Венесуэле погибли три человека, передает Reuters.
Агентство уточняет, что жертвами стали два студента и солдат Национальной гвардии Венесуэлы. Причем военного убили выстрелом в голову.
Всего на улицы вышли «сотни тысяч человек», включая сторонников действующего президента Николаса Мадуро. По данным Reuters, 19 апреля во время беспорядков полиция арестовала около 400 протестующих.
https://twitter.com/WireMagnets/status/854781098886283264
https://twitter.com/LongLiveUAE1/status/854817460385718273
Оппозиционный лидер Энрике Каприлес, кроме того, призвал выходить на демонстрации и 20 апреля. Протестующие требуют отставки нынешнего президента.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Мадуро в нарушении конституции, так как президент Венесуэлы якобы «не дает голосу оппозиции быть услышанным».
На фоне протестов о «немедленном» прекращении деятельности в Венесуэле сообщила компания General Motors, пообещав выплатить компенсации всем уволенным работникам.
В марте оппозиция объявила о начале кампании «по отстранению Мадуро», включающей в себя уличные митинги.
В середине января Мадуро ввел в стране экстренное экономическое положение на 60 дней из-за сокращения цен на нефть, которое снизило в 2015 году ВВП страны на 10%. В феврале власти подняли цены на бензин в стране в 60 раз, топливо подорожало впервые за 20 лет.
Ранее Верховный суд Венесуэлы отклонил принятый парламентом импичмент Мадуро, признав его «неконституционным».
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