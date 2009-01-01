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Бизнесмен Аркадий Ротенберг занял 39 место в списке богатейших россиян по версии Forbes в 2017 году. Рейтинг опубликован на сайте Forbes.

Ротенберг поднялся на 36 позиций в рейтинге по сравнению с 2016 годом. Его состояние Forbes оценил в $2,6 млрд. В 2016 году состояние предпринимателя оценивалось в $1 млрд, он занимал 75 место.

Возглавляет рейтинг второй год подряд совладелец «Новатэк» Леонид Михельсон, его состояние, по версии Forbes, составило $18,4 млрд. Второе место занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов ($17,5 млрд), третье – владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин ($16,1 млрд).

Геннадий Тимченко в 2017 году занял четвертое место в рейтинге. Его состояние в Forbes оценили в $1,6 млрд. Кирилл Шамалов, которого Reuters называет зятем президента Владимира Путина, занял 74 место в списке. Состояние миллиардера в 2017 году составило $1,3 млрд.

Впервые в топ-100 попал основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров. Его состояние увеличилось на $350 млн и составило $950 млн.

Порог отсечения российского списка Forbes в 2017 году установил рекорд – он увеличился до $500 млн по сравнению с $350 млн в 2016 году. При этом совокупное состояние 200 богатейших россиян выросло за год на $100 млрд, до $460 млрд.

Как отмечает издание, увеличение порога связано с ростом курса рубля на 38% с 12 февраля 2016 года по 17 февраля 2017 года, в это время Forbes брал биржевые котировки для подсчета состояний мировых миллиардеров. Индекс РТС за тот же период увеличился на 67%. Эти факторы в большей степени повлияли на долларовую оценку стоимости активов российских бизнесменов, пишет Forbes.

Американский Forbes опубликовал рейтинг мировых миллиардеров 20 марта. Первое место среди россиян в нем занял Михельсон.

2 марта компания Knight Frank выпустила ежегодный доклад The Wealth Report, согласно которому число людей, чье состояние равно или превышает $1 млрд, за 2016 год выросло на 60 человек и достигло 2024. При этом за последние десять лет численность миллиардеров увеличилась на 45%.

Как отмечают составители доклада, в России и СНГ в 2016 году численность миллиардеров достигла 90 человек (в 2015 году их было 82). Число мультимиллионеров выросло до 3230 человек по сравнению с 2940 в предыдущем году.