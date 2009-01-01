Кажется, это первый день рождения Гитлера, который Россия всерьез встречает как актуальную политическую дату – имя Гитлера в новостях этих дней звучит не в контексте событий Второй мировой войны, а как ругательный эпитет по отношению к Алексею Навальному. Вирусный видеоролик о том, что Навальный – это Гитлер, за несколько часов после премьеры собрал свой первый миллион зрителей и, очевидно, это не предел.

Но дело даже не в просмотрах, в конце концов, у Дианы Шурыгиной аудитория несопоставимо больше. Вирусного видео на любой вкус в интернете много, и ролик про Навального-Гитлера отличается от всей остальной продукции такого рода тем, что за сутки до премьеры он был проанонсирован «Дождем» (точнее, его корреспондентом Михаилом Рубиным, имеющим неоднократно подтвержденные надежные источники в Кремле) со ссылкой на администрацию президента.