09:10

​Google добавит в браузер Chrome функцию блокировки рекламы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании.

Как рассказали собеседники издания, у сервиса будет два режима работы: он сможет заблокировать навязчивую рекламу, включая всплывающие окна и автоматические видеоролики со звуком, либо будет блокировать все объявлениям на сайтах с подобной рекламой. ​Google собирается добавить блокировщика как в десктопную, так и в мобильную версию браузера.

Источники WSJ отмечают, что решение создать блокировщика может показаться противоречивым, при условии, что основные доходы Google приносит реклама. Однако, по словам собеседников издания, это защитный шаг.

Число сервисов по блокировке онлайн-рекламы в последние годы быстро растет. Так, по некоторым оценкам, в США блокировщики используют 26% пользователей. Создав такую функцию в собственном браузере, Google хочет подавить этот рост.

Собеседники WSJ пояснили, что компания может запустить сервис «в течение нескольких недель». При этом в Google от комментариев отказались.