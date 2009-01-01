10:29

Все запросы по поводу пропажи гомосексуалов в Чечне были из заграницы. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

В запросах сообщается о пропаже более 100 геев в республике.

«У меня возникают подозрения, что это – провокация, что это – ложный донос. И здесь нужно до конца доводить (…). Я еще не готова сегодня сделать эти выводы, но выводы нужно делать. Что это, действительно люди пострадали, или кто-то хочет спекулировать на этом?» – сказала она.

Москалькова отметила, что до сих пор не узнала от автора «Новой газеты» имена пострадавших геев.

Ранее она сообщила, что чеченские правозащитники проверили адреса, где, якобы находятся «секретные тюрьмы» для геев. «Там находится изолятор временного содержания, в котором они обследовали каждый угол и не нашли подтверждения ситуации, которая описана в “Новой газете”», – сказала Москальскова.

Омбудсмен отметила, что в Генеральную прокуратуру, СК, МВД и прокуратуру республики не было обращений по поводу пропажи людей.

19 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил президенту России Владимиру Путину, что информация о преследовании гомосексуалов – провокация. Он добавил, что один из упоминаемых в статье мужчин «живой, здоров и находится дома».

«Новая газета» ранее рассказала о преследовании геев в Чечне и «секретных тюрьмах» для гомосексуалов. Конкретных имен издание не называло. Пресс-секретарь главы республики заявил, что «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике».

В издании позднее пожаловались на угрозы со стороны Высокого собрания Чечни. 19 апреля в редакцию прислали письмо из Грозного, в котором был белый порошок. Проведенная экспертиза не выявила в нем опасных веществ.