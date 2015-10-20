11:23

Московские власти попросили жителей использовать общественный транспорт для поездок в центр города из-за ремонта по программе «Моя улица». Об этом «Интерфаксу» рассказали в информационном центре департамента транспорта Москвы.

На время проведения работ на улицах упразднят парковочные места, пояснили в департаменте. По оценкам аналитиков, пробки в центре города в часы пик будут составлять 8–9 баллов.

Основные затруднения будут на Садовом и Бульварном кольцах и на прилегающих к ним улицах. Для транзитных поездок власти порекомендовали жителям столицы использовать Третье транспортное кольцо.

Отмечается, что общественный транспорт готов к увеличению числа пассажиров.

РБК подсчитал, что на благоустройство Садового и Бульварного колец в 2017 году потратит 15,3 млрд рублей. За два года реконструкции этих дорог Москва заплатит 25,5 млрд рублей. На реконструкцию набережных власти потратят еще 2,7 млрд рублей. Всего в 2017 году планируется благоустроить 82 улицы, набережные и площади.

Программа «Моя улица» стартовала в Москве в 2015 году. За два года отремонтировали более ста улиц, а сумму работ РБК оценило в 45 млрд рублей. В 2016 году из-за масштабных реконструкций рестораторы и ритейлеры жаловались на значительное снижение выручки.

Мэрия Москвы запланировала в 2017 году дефицит бюджета в размере 218 млрд рублей. Это рекордная сумма при Сергее Собянине, но он назвал эту цифру технической и добавил, что столица не будет в ближайшие годы занимать на рынке.