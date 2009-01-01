Двадцатого апреля Forbes опубликовал свежий рейтинг богатейших предпринимателей России. Рекордный «входной билет», прорыв Лисина и Ротенберга, скачок Тинькова, появление Дурова в первой сотне и новая женщина в рейтинге. Republic выбрал главное.

В этом году порог отсечения российского списка установил рекорд – он увеличился до $500 млн по сравнению с $350 млн в 2016 году. Так, для попадания в первую десятку рейтинга состояние предпринимателя должно составлять $12,4 млрд (против $8,7 млрд год назад). Для попадания в топ-25 бизнесмен должен обладать состоянием $4,5 млрд (в 2016 году – $3,6 млрд).

Как отмечает издание, увеличение порога связано с ростом курса рубля на 38% с 12 февраля 2016 года по 17 февраля 2017 года (на эти даты Forbes брал биржевые котировки для подсчета состояний мировых миллиардеров). Индекс РТС за тот же период вырос на 67%. Эти факторы в большей степени повлияли на долларовую оценку стоимости активов российских бизнесменов, пишет Forbes.

Совокупное состояние двухсот богатейших россиян выросло за год на $100 млрд и составило $460 млрд. Число миллиардеров увеличилось с 77 до 96.

Второй год подряд возглавляет рейтинг совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, его состояние, по версии Forbes, – $18,4 млрд. Второе место занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов ($17,5 млрд), третье – владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин ($16,1 млрд).

Геннадий Тимченко в 2017 году занял четвертое место в рейтинге. Его состояние Forbes оценил в $16 млрд.

Аркадий Ротенберг поднялся сразу на 36 позиций и занял 39-е место (в 2016 году – 75-е место). Состояние Ротенберга, по версии Forbes, составило $2,6 млрд. Кирилл Шамалов, которого Reuters называет зятем президента Владимира Путина, занял 74-е место в списке – состояние одного из самых молодых миллиардеров в 2017 году составило $1,3 млрд (его основа – пакет акций в нефтехимическом холдинге «Сибур»).

Впервые в топ-100 попал основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров. Его состояние увеличилось на $350 млн, до $950 млн.

Взлеты и падения

По данным Forbes, больше всего разбогатели бизнесмены, среди активов которых преобладают металлургические компании, – акции в этом секторе росли быстрее других.

Больше всех за год увеличилось состояние Владимира Лисина (на $6,8 млрд). На втором месте в этой группе оказался Алексей Мордашов, его состояние выросло на $6,6 млрд. Третье место занял Сулейман Керимов, состояние которого увеличилось на $4,7 млрд.

В число «разбогатевших» предпринимателей вошли также главный акционер Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников (+ $4,5 млрд), крупнейший акционер «Лукойла» Вагит Алекперов (+ $5,6 млрд), владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (+ $5 млрд), а также Геннадий Тимченко (+ $4,6 млрд) и Леонид Михельсон (+ $4 млрд).

В другую группу вошли предприниматели, состояние которых значительно уменьшилось. Так, сильнее всего упала оценка стоимости активов совладельца группы ИСТ Александра Несиса – его состояние уменьшилось на $500 млн. Второе место среди «обедневших» бизнесменов занял бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев (- $400 млн), третье – владелец одного из крупнейших производителей водки, группы SPI, Юрий Шефлер (- $300 млн).

Самый большой взлет по позициям в рейтинге Forbes у главы «Тинькофф банка» Олега Тинькова. Он прибавил 90 пунктов, переместившись со 169-го на 79-е место. Состояние Тинькова Forbes оценил в $1,2 млрд.

Новички и выбывшие

В 2017 году в рейтинге миллиардеров появилось 13 новичков. В их число вошли президент инвестиционной компании United Capital Partners Илья Щербович ($950 млн, 111-е место), сооснователи Veeam Software Андрей Баронов ($900 млн,113-е место) и Ратмир Тимашев ($900 млн 118-е место), а также владелец фармацевтической компании «Р-Фарм» Алексей Репик ($900 млн, 116-е место).

Кроме того, в рейтинг вернулись владелец ЧТПЗ Андрей Комаров ($800 млн, 128-е место) и основной акционер «Мечела» Игорь Зюзин ($650 млн, 152-е место).

Покинул рейтинг владелец банка «Русский стандарт» и производитель одноименной водки Рустам Тарико, его состояние Forbes оценил в $350 млн (порог рейтинга – $500 млн). Издание называет вылет Тарико «самой большой потерей», он присутствовал во всех рейтингах богатейших россиян начиная с 2004 года. В 2016 году в рейтинге Forbes Тарико занимал 168-е место, его состояние оценивалось в $500 млн.

Из рейтинга также вылетели российско-украинский бизнесмен Константин Григоришин, получивший гражданство Украины (в 2016 году – $950 млн, 82-е место), и угольный магнат Александр Щукин (в 2016 году – $400 млн, 195-е место). Щукин проходит по уголовному делу о вымогательстве.

Женщины-миллиардеры

В 2017 году в списке российских миллиардеров снова оказались три женщины. Возглавляет женскую часть списка Елена Батурина, жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Батурина заняла 90-е место, ее состояние Forbes оценил в $1 млрд. Елена Рыболовлева, жена «обедневшего» предпринимателя Дмитрия Рыболовлева, заняла 168-е место ($600 млн). Она стала первой женщиной, которая попала в рейтинг Forbes благодаря разводу с мужем. В 2017 году в список также впервые вошла владелица группы компаний S7 Наталья Филева ($600 млн, 171-е место).