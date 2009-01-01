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Место скончавшегося сенатора Вадима Тюльпанова в Совете Федерации займет глава Этнокультурного центра Ненецкого автономного округа Валентина Зганич. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию губернатора Ненецкого автономного округа.

Зганич была одним из трех кандидатов в сенаторы, которых выдвигал губернатор округа во время выборов.

О смерти сенатора Тюльпанова стало известно 4 апреля. СК по Санкт-Петербургу сообщал, что Вадим Тюльпанов находился в оздоровительном центре. Там он поскользнулся и получил при падении травму. По данным «Фонтанки», он был в бане. «Интерфакс» уточнял, что сенатор получил перелом основания черепа.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной его смерти стала «острая сердечная недостаточность и другие формы острой ишемической болезни сердца», сообщили в пресс-службе Тюльпанова.

Как писал «Коммерсантъ», за его пост главы комитета по регламенту в Совете Федерации «активно борется» Елена Мизулина, которая не состоит в комитете. Собеседники издания отмечали, что наиболее вероятным кандидатом считается зампред комитета по экономической политике Андрей Кутепов.