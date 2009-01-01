12:07

Глава Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Фрадков прокомментировал статью Reuters об авторстве докладов по вмешательству России в американские выборы. Комментарий опубликован на сайте РИСИ.

«Похоже, что авторы этой затеи не соизмерили в своем конспирологическом сознании существующие реалии с вожделенными фантазиями», – отметил Фрадков.

По его словам, статья Reuters «наводит на мысль, что РИСИ начинает кому-то мешать». Фрадков выразил в связи с этим «жалость», уточнив, что институт делает «глубокие аналитические исследования», которые «как никогда нужны для всех».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о статье Reuters. При этом, по его словам, «семь анонимных источников (на которые ссылается Reuters), не стоят одного реального». Пескова цитирует «Интерфакс».

Ранее Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что основой для подозрений спецслужб США по вмешательству России в американские выборы, стали два документа, подготовленные РИСИ. Документы были разработаны в июне и октябре 2016 года, они не предназначались для кого-то конкретно и «циркулировал на высшем уровне» российского правительства.

Первый документ рекомендовал начать пропаганду в соцсетях и на российских международных новостных каналах, чтобы «побудить избирателей выбрать президента, который займет более мягкую позицию по отношению к России, чем администрация президента Барака Обамы (имеется в виду нынешний президент Дональд Трамп)». Как отмечали источники Reuters, этот документ стал «расширением» плана администрации Путина, который начали реализовывать в марте 2016 года. Тогда Кремль якобы дал указания госмедиа, включая RT и Sputnik, начинать выпускать позитивные сюжеты о Трампе.

Во втором документе говорилось, что победу на выборах президента США, скорее всего, одержит Хилари Клинтон, поэтому необходимо «закончить пропаганду в поддержку Трампа» и сосредоточиться на сообщениях о нарушениях на выборах.

По словам собеседников Reuters, именно из-за этих документов администрация Обамы пришла к выводу о российском вмешательстве в кампанию через производство «фальшивых новостей» и кибератаки на серверы Демократической партии.

В разведке США от комментариев отказались, в RT на запрос агентства не ответили, а представитель Sputnik назвал все обвинения «абсолютной ложью».