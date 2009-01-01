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Басманный суд Москвы арестовал до 3 июня Акрама Азимова, старшего брата предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга Аброра Азимова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Об аресте Азимова ходатайствовал СК. Согласно материалам дела, ему вменяют теракт (статья 205 УК РФ) и незаконный оборот оружия (статья 222 УК РФ).

Сам Акрам Азимов на суде заявил, что не причастен к теракту и добавил, что возражает против ареста. При этом, по словам следователя, в ходе допроса он дал показания на своего брата Аброра и признал свою вину.

Во время заседания в СК просили приобщить к делу копию загранпаспорта, свидетельствующую, что Акрам Азимов дважды был в Турции. Позднее следователи заявили, что Азимов занимался подделкой документов для членов международной террористической организации, чтобы они могли беспрепятственно передвигаться по территории России.

По мнению следователей, Азимов также переводил деньги на теракт предполагаемому исполнителю атаки Акбаржону Джалилову. Деньги он получал от представителей группировки в Турции, добавили в СК.

ФСБ сообщила о задержании Акрама Азимова 19 апреля. Его задержали в поселке Московский и доставили в СК. Следователи отмечали, что роль брата предполагаемого организатора теракта пока не установлена. По данным спецслужб, он помогал переправлять деньги для подготовки теракта и обеспечивал связь «с эмиссарами международных террористических организаций». При задержании у Акрама Азимова нашли боевую гранату РГД-5.

Мать Азимовых утверждает, что Акрама похитили из больницы из больницы в городе Оше (Киргизия). Она назвала задержание «явной постановкой».

О том, что Акрама Азимова задержали в Оше и депортировали в Москву, ранее говорили отец подозреваемых братьев и их младший брат. Позднее источник РИА Новости в правоохранительных органах Киргизии заявил, что Акрам Азимов выехал в Москву для дачи показаний по делу добровольно, его не депортировали.

В деле о теракте фигурируют 10 человек. 20 апреля лава ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчик атаки установлен. Конкретного имени он не назвал.

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18 апреля суд арестовал Аброра Азимова на два месяца и 16 дней – до 3 июня. Ему вменяют теракт, повлекший смерть людей, и незаконный оборот взрывчатки, совершенный группой лиц. Следователи утверждали, что Азимов во время допроса сознался в преступлении. Сам он на суде заявил, что вины не признавал.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. Во время перегона между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда взорвалась бомба, в результате погибли 15 человек, в том числе и Джалилов. Еще одно несработавшее устройство нашли на станции «Площадь Восстания», его обезвредили.