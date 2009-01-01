13:18

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила дать сенаторам право отлагательного вето при рассмотрении резонансных законопроектов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Возможно, при рассмотрении наиболее важных законов следует внедрить механизм так называемого отлагательного вето», – отметила Матвиенко, не уточнив, какие законы она считает «наиболее важными».

Она привела в пример Великобританию, где верхняя палата парламента имеет право на поправки или отложение рассмотрения инициативы на срок до года. Это не касается законопроектов, связанных с финансами, а также инициатив, включенных в манифест правящей партии.

По словам спикера, правом вето можно пользоваться, если Совет Федерации не планирует полностью отклонить законопроект, «но желает привлечь к нему особое внимание общества».

«После возможных корректировок верхняя палата может вернуться к рассмотрению закона и его одобрению», – сказала она.

Матвиенко также предложила повысить статус запроса сенатора. «Не умаляю важность обращений граждан, тем не менее, запрос Совета Федерации все-таки должен иметь другой вес, и к нему должно быть другое отношение», – пояснила спикер.

«Ведомости» ранее писали, что депутатов Госдумы осенью отправят на «учебу по законотворчеству». В основном они предназначены для одномандатников, которые «до сих пор не понимают», какой повестки им придерживаться, уточняло издание.