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Установлен заказчик теракта в петербургском метро. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников, передает «Интерфакс».

«Практически установлен. Да, да, установлен», – отметил Бортников, не уточнив имени предполагаемого заказчика.

ФСБ и СК проверяют на причастность к теракту идеологов «Исламского государства», в том числе Ислама Атабиева по прозвищу «Абу Джихад». Об этом РБК рассказал источник в Национальном антитеррористическом комитете и подтвердил источник, знакомый с ходом дела.

По словам собеседников РБК, несколько задержанных по делу о теракте в Петербурге на допросах сообщили, что они изучали в интернете пропагандистские материалы, посвященные радикальным движениям.

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В деле о теракте в метро Петербурга фигурируют 10 человек. 18 апреля суд арестовал предполагаемого организатора теракта Аброра Азимова. Его обвиняют в теракте и незаконном обороте взрывчатки. Следователи утверждали, что Азимов во время допроса сознался в преступлении. Сам он на суде заявил, что вины не признавал.

На следующий день ФСБ сообщила о задержании старшего брата Аброра Азимова – Акрама Азимова. По данным спецслужб, он помогал переправлять деньги для подготовки теракта и обеспечивал связь «с эмиссарами международных террористических организаций». Ранее родственники Акрама Азимова говорили, что его задержали в больнице города Оше в Киргизии и депортировали в Россию. При этом источники РИА Новости в правоохранительных органах Киргизии утверждали, что Азимов поехал на допрос в Москву добровольно.

15 апреля арестовали предполагаемого вербовщика в Сирию Обида Абдыраимова. Его подозревают в вовлечении в террористическую деятельность возможных пособников организатора взрыва Акбаржона Джалилова.

7 апреля по делу о теракте арестовали восемь человек. При обысках у них нашли оружие и боеприсы, а также элементы взрывного устройства, идентичные найденному устройству на «Площади Восстания».

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. Во время перегона между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда взорвалась бомба, в результате погибли 15 человек, в том числе и Джалилов. Еще одно несработавшее устройство нашли на станции «Площадь Восстания», его обезвредили.