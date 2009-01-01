Основой для подозрений во вмешательстве России в выборы в США для американских спецслужб мог стать доклад Российского института стратегических исследований (РИСИ). По данным Reuters, документы содержали рекомендации начать пропаганду в соцсетях и на международных новостных каналах в поддержку кандидата от республиканской партии Дональда Трампа.

Глава института, бывший премьер РФ, а затем глава Службы внешней разведки (СВР) Михаил Фрадков, обвинения отверг и подчеркнул, что институт занимается «глубокими аналитическими исследованиями», которые «как никогда важны для всех».

На сайте института заявлено, что задача РИСИ – информационное обеспечение Администрации президента, Совета Федерации, Государственной Думы, Совета Безопасности, аппарата правительства, министерств и ведомств. Кроме всего прочего, РИСИ занимается национальной безопасностью и «противодействует фальсификации истории».

Фрадков возглавил РИСИ совсем недавно – в начале января 2017 года. Его предшественником был другой кадровый разведчик – генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников. Источник, близкий к Администрации президента, называет институт «богадельней для отставных спецслужбистов, которым не удалось трудоустроиться в приличные места». Он добавляет, что за все годы работы в Кремле, ни разу не видел каких-либо результатов работы института и не слышал о его существовании.

Тем не менее, сотрудники института (Решетников говорил в интервью, что их 210 человек) готовят аналитические материалы, издают журнал «Проблемы национальной стратегии». В первую очередь они анализируют международные отношения и экономику. На сайте также встречаются материалы об экологии, рецензии на книги и исторические статьи.

Часть материалов написана академическим языком, а мнения в них аргументированы статистикой и ссылками на информагентства (например, вот и вот), хотя последние авторы явно читают не в первоисточнике. Но в остальных текстах авторы часто прибегают к манипулятивным пропагандистским методам, занимаются пропагандой и ругают врагов России.

Republic решил выяснить, какой взгляд на мир предлагают заказчикам своей аналитики отставные чекисты, и для этого прочитал самые яркие статьи экспертов РИСИ.

Борьба с Ротшильдами