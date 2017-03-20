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Суд в Кишиневе приговорил бизнесмена Вячеслава Платона к 18 годам лишения свободы по делу о хищении около $20 млн из банка Banca de Economii. Об этом сообщает «Интерфакс».

Прокуратура запрашивала для него 23 года. Сам бизнесмен связал уголовное преследование с бывшим бизнес-партнером Владом Плахотнюком. Его задержали в Киеве в 2016 году по запросу Интерпола и, как утверждала защита Платона, доставили в Кишинев на бизнес-джете Плахотнюнка.

Платон также проходит по делу об отмывании через молдавские банки более $22 млрд российского происхождения. Эти деньги вывели из страны под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями.

Зарубежные фирмы заключали договоры займов, по которым российские компании якобы получали кредиты от $100 млн до $875 млн. В итоге займы не выплачивались, кредиторы обращались в молдавские суды и эти деньги взыскивали. Кредиторами и должниками были офшорные компании, деньги перечислялись в том числе через банк, контролируемый Платоном.

По данным МВД, в схеме участвовали 21 российский банк и 100 компаний. «Новая газета» сообщала, что выведенные из России деньги поступили в 732 банка в 96 странах мира, а получили их более 5 тысяч компаний.