Первый китайский грузовой космический корабль «Тяньчжоу-1» запустили при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-7». Трансляция запуска ведется в YouTube.
https://twitter.com/PDChina/status/855024595883184130
Пуск прошел на космодроме Вэньчан в провинции Хайнань. Грузовик доставит на орбиту более шести тонн грузов и состыкуется с лабораторией «Тяньгун-2», дозаправит ее, а также проведет эксперименты и тесты. На орбите грузовик должен провести три месяца.
«Чанчжэн-7» – ракета-носитель нового поколения, впервые запущенная в июне 2016 года. Пекин планирует запустить основной модуль своей космической станции в 2018 году, а четырьмя годами позже, как ожидается, начнется полноценная работа станции.
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