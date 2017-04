15:43

Пользователь одного из аккаунтов, зарегистрированного на форуме SysAdmins.ru под ником «Айрат Баширов», рассказал, что он копировал ролики и записи про акцию 2 апреля в соцсети «ВКонтакте», за которые преподавателя математики Дмитрия Богатова обвиняют в призывах к терроризму. Об этом сообщает «Медиазона».

Собеседник издания заявил, что не думал «ни о каких призывах к свержению, а тем более к терроризму».

«Сообщения, авторство которых приписывают Дмитрию Богатову, и которые были опубликованы мной на ресурсе sysadmins.ru – банальная “копипаста” из опозиционных пабликов ВК. И репостил я эти “требуем системных изменений” с одной лишь целью – подразнить местную “ватку” (это такое сленговое название прокремлевских псевдопатриотов)», – приводит его сообщение издание.

Пользователь отметил, что он не знаком с Богатовым ни лично, ни в интернете. При этом он подтвердил наличие документальных данных о невиновности Богатова, но подчеркнул, что не собирается связываться со следствием.

«Конечно же, я мог бы предоставить некоторые сведения. В данный момент раздумываю каким образом это сделать. А по поводу своей безопасности – мне бояться нечего, я уже более пяти лет являюсь гражданином США», – сказал пользователь.

Он также подтвердил, что пользуется сетью Tor и отметил, что взял псевдоним «Айрат Баширов» в честь системного администратора из Уфы, которого считает «местным политическим троллем на зарплате у министерства пропаганды РФ».

В СК поводом для обвинения Богатова считают два поста в теме «Требуем системных изменений в стране!» на форуме SysAdmins.ru (группа «ВКонтакте» с таким же названием, которая была заблокирована по требованию Генпрокуратуры, в деле не фигурирует). Обе записи оставил 29 марта пользователь под ником «Айрат Баширов».

В постановлении СК отмечается, что в той же теме «Айрат Баширов» разместил «видеоролик, содержащий сцены массовых беспорядков и оказания сопротивления сотрудникам правоохранительных органов». Как пишет «Медиазона», название ролика в документе не приводится, но обсуждение сохранилось в кэше. Речь идет о клипе рэпера Канье Уэста на песню No Church in the Wild. В клипе показаны сцены уличных столкновений протестующих с полицией. Издание подчеркивает, что в России видео не включено в список экстремистских материалов.

Дмитрия Богатова арестовали 10 апреля по делу о призывах к несанкционированным митингам. За несколько дней до этого, 7 апреля, суд отпустил преподавателя под подписку о невыезде. Однако на следующий день стало известно, что Богатову предъявили новое обвинение – по статье о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), из-за чего следствие вновь обратилось в суд.

Позднее выяснилось, что Богатов был администратором выходного узла сети Tor. Этот браузер позволяет пользователям использовать IP-адреса из числа тех, что зарегистрированы на держателя выходного узла. Таким образом, IP-адресом Богатова мог воспользоваться сторонний юзер Tor. На судебном заседании 10 апреля адвокат Богатова отмечал, что публикации с призывами к митингам делались со 104 IP-адресов.