Западные страны могут учить Россию, как строить демократию и рыночные институты, однако перед проблемой офшоров, похоже, все равны, как перед смертью. 50 крупнейших корпораций США, включая Apple, Ford и Coca Cola, держат на счетах в налоговых гаванях $1,6 трлн – сумму, которая могла бы в одночасье удвоить ВВП России или Канады, показало исследование международной конфедерации благотворительных организаций Oxfam.

Уход от налогов – только часть проблемы: офшорные юрисдикции давно облюбовали преступники и коррупционеры всех мастей и национальностей. В последнее время – особенно после публикации расследования о клиентах панамской юрфирмы Mossack Fonseca – развитые страны пытаются как-то решать эту проблему, но пока их усилий явно недостаточно, считает профессор Кембриджского университета, политолог Джейсон Шэрман. Вместе с коллегами он изучает эту проблему больше десяти лет. Их последнее полевое исследование включало опрос 1639 компаний, которые занимаются регистрацией юрлиц в 176 странах мира. Ученые просили зарегистрировать компанию, сохранив при этом их анонимность и предоставив им максимум возможных послаблений с точки зрения соблюдения норм законодательства. Выяснилось, что огромное число компаний готовы нарушать международные законы, в том числе закрывая глава на источники происхождения капитала.

Как ни странно, хуже всего с формальными процедурами, призванными проверить благонадежность клиента, дела обстоят у компаний из стран, входящих в ОЭСР, меньше готовы нарушать законодательство фирмы из развивающихся стран и налоговых гаваней. Что можно сказать в этой связи о России, и что нужно делать, чтобы победить офшорную экономику?

– Вы изучаете проблемы ухода от налогов, коррупции и отмывания денег на международном уровне. Расскажите о наиболее важных открытиях, которые вы сделали.

– Полагаю, их было два. Первое: существующие правила работают недостаточно хорошо. Исправить положение можно не путем введения новых правил, а увеличив эффективность исполнения существующих. Во-вторых – неровное применение правил к разным странам. Наказывают в основном маленькие государства, а выгоду получают страны, которые в состоят в главных международных клубах.

Даже если вы установите международные стандарты, их эффект может сильно различаться для разных стран. Если вы состоите в ключевых клубах вроде «большой семерки» или «большой двадцатки», или ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 35 стран. – Republic), ваше положение будет более благоприятным, чем у большинства государств, не являющихся их членами.

– Есть основания полагать, что некоторые российские чиновники прячут свои доходы, нажитые нечестным путем, в офшорах. Вы касались России в своих исследованиях?