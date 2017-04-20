16:10

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников московского департамента труда и соцзащиты из-за гибели школьников на Сямозере в июне 2016 года. Об этом говорится в ответе столичного управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на обращение председателя партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой.

Дело возбуждено по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц) в январе 2017 года. Имена подозреваемых неизвестны.

Замглавы Департамента Татьяна Барсукова сказала РБК, что информация об уголовном деле для нее «просто неожиданность». Он добавила, что следствие дважды возбуждало и прекращало дела против сотрудников мэрии, но сейчас незакрытых дел против них по трагедии в Сямозере нет.

Центр антикоррупционной политики (ЦАП) «Яблока» обратился в ФАС летом 2016. «Яблоко» требовало проверить электронные аукционы Департамента соцзащиты, которые выигрывала компания ООО «Парк-Отель “Сямозеро”. Представители ЦАП отмечали, что технические задания конкурсов были составлены под конкретного поставщика.

В ответе ФАС говорится о проверке шести электронных аукционов московского департамента, по итогам которой ведомство обнаружило, что из-за картельного сговора “Парк-Отель “Сямозеро” получила 68,4 млн руб прибыли. Материалы проверки направили в СК, в результате следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Контракты с “Парк-Отель “Сямозеро” подписывала Татьяна Барсукова. После трагедии она сняла свою кандидатуру с выборов в Госдуму.

18 июня дети и инструкторы оздоровительного лагеря “Парк-отель Сямозеро” в Карелии во время лодочной экскурсии попали в шторм. Две лодки перевернулись, погибли 14 детей.