Пляж или горы, солнце, ветер, открыточные виды, поменьше работы или возможность работать, развалившись в кресле на свежем воздухе. Мы с завистью листаем блоги счастливчиков, которые имеют возможность путешествовать месяцами и годами, – это мечта многих из нас, приговоренных проводить большую часть дня в офисе. Такой образ жизни ассоциируется с поиском свободы и простоты, но даже он в современном мире превратился в бренд. О том, как побег от цивилизации дает возможность зарабатывать, рассказывает журнал New Yorker.

Хиппи и их спонсоры

Идею отказаться от оседлости и начать жизнь-приключение в минивэне Эмили Кинг и Кори Смиту подал случайный знакомый Фостер Хантингтон. Когда-то работавший на Ralph Lauren, Хантингтон продал квартиру в Нью-Йорке и переселился в фургончик Volkswagen Syncro 1987 года выпуска. Молодой человек путешествовал, занимался серфингом, делал фотографии о своей жизни и постепенно превратился в знаменитость новой эры – такую, которая не снимается в кино, но имеет более миллиона подписчиков в инстаграме. Через два года после покупки минивэна, в 2013-м, Хантингтон собрал с помощью Kickstarter средства для публикации сборника своих фотографий, а в октябре этого года одно из издательств выпустит его вторую книгу: «Van Life», «Жизнь в вэне».