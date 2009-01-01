Райр Симонян говорит, что наслаждается сравнительно свободным периодом в жизни, полной бесконечных разъездов, встреч и переговоров. После ухода с поста главы российского офиса швейцарского UBS один из самых известных российских инвестбанкиров решил взять паузу – впрочем, недолгую. Сейчас он рассматривает различные предложения по работе в советах директоров ряда российских и зарубежных компаний. Так что буквально через месяц график Симоняна, которому в мае исполняется 70 лет, снова уплотнится.

«Всему свое время», – улыбается инвестбанкир, сидя за рабочим столом в своем домашнем кабинете. А лучшим временем на инвестиционном рынке Симонян считает те 14 лет, которые он провел в должности президента по российским операциям американского Morgan Stanley. Россия была стратегически важна, за нее шла ожесточенная конкуренция между крупнейшими игроками. «До кризиса 2008 года я был прямо кум королю, – вспоминает Симонян, – входил в десятку самых влиятельных людей в Morgan Stanley».

Но затем все пошло по наклонной: Россия резко потеряла привлекательность в глазах крупнейших западных инвесторов, а события 2014 года и вовсе отрезали страну от мирового рынка капитала. Карьера самого Симоняна в этот период стала отражением происходящего в стране. Попытка после ухода из Morgan Stanley построить в «Роснефти» универсальный банк спустя всего полгода закончилась разочарованием и выходом из проекта. Многообещающим казалось назначение Симоняна главой UBS Russia в начале 2014 года. Но отсутствие значимых инвестиционных сделок, к которым привык банкир, а главное – понятных перспектив восстановления этого рынка в России убедило его в том, что и отсюда нужно уходить. Весной прошлого года Симонян – единственный русский, возглавлявший в России сразу два крупных международных инвестбанка, – подал в отставку.

За прошедший год ситуация не улучшилась: страна продолжает пожинать плоды финансовой изоляции и испытывать острый инвестиционный голод. Тем не менее итоги президентских выборов в США зародили надежду на то, что Россия снова сможет привлекать инвестиции из-за рубежа. Ничего не потеряно, рассуждает Симонян, хотя сам он, кажется, уже не до конца в этом уверен.