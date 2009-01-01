В Сирии погиб российский военный Сергей Бордов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бывшего сослуживца Бордова Вячеслава Павлюченко и источник, близкий к российскому Черноморскому флоту.
«Они попали под обстрел. Двое наших военных и двое сирийских погибли», – рассказал Павлюченко. Он не назвал имени второго погибшего.
Они попали под обстрел 18 апреля. Как ожидается,тело Бордова доставят в Севастополь 21 апреля, на следующий день в Симферополе должны пройти похороны.
Reuters называет Бордова майором, служившим в ВМФ. Вероятно, речь идет о капитане третьего ранга (аналог звания майора в сухопутных войсках и авиации).
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