17:14

В Сирии погиб российский военный Сергей Бордов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бывшего сослуживца Бордова Вячеслава Павлюченко и источник, близкий к российскому Черноморскому флоту.

«Они попали под обстрел. Двое наших военных и двое сирийских погибли», – рассказал Павлюченко. Он не назвал имени второго погибшего.

Они попали под обстрел 18 апреля. Как ожидается,тело Бордова доставят в Севастополь 21 апреля, на следующий день в Симферополе должны пройти похороны.

Reuters называет Бордова майором, служившим в ВМФ. Вероятно, речь идет о капитане третьего ранга (аналог звания майора в сухопутных войсках и авиации).

Заметка дополняется.