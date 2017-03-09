С начала марта, когда Северная Корея произвела залповый пуск сразу четырех ракет средней дальности «Нодонг» в ходе учений по нанесению упреждающих ядерных ударов по южнокорейским портам и аэродромам и американским военным объектам в Японии, Вашингтон и Пхеньян балансируют на грани войны – возможно, ядерной.

Администрация Трампа объявила об отказе от «политики стратегического терпения», не предотвратившей появление у КНДР ядерного оружия и ракет большой дальности. Госсекретарь Рекс Тиллерсон в ходе визита в Сеул 17 марта заявил, что США рассматривают все возможные варианты действий, включая применение военной силы, если «уровень северокорейской ядерной и ракетной угрозы заметно возрастет». Под угрозой, вероятно, понимается подготовка к испытанию северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь территории Соединенных Штатов, а также проведение завершающей серии ядерных испытаний термоядерных боезарядов для такой ракеты. Президент Трамп сразу после своего избрания заявил в Твиттере, что «этому не бывать», прочертив тем самым для себя «красную линию» похуже, чем Барак Обама с химическим оружием в Сирии.