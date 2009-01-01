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Из Госдумы отозвали законопроект, предлагавший лишать гражданства осужденных за терроризм. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си».

«Пришли от Володина и велели срочно его убрать», – рассказал источник телерадиокорпорации.

Документ пропал в том числе и из базы законопроектов. По словам вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, он вернется в базу, а «смысл останется тот же». «Но гражданства, согласно документу, не будут лишать тех, кто получил его по праву рождения. Норма коснется тех, кто получил его позднее, мигрантов», – пояснил парламентарий.

По словам собеседника «Би-би-си», новый вариант законопроекта заново внесут в Госдуму те же авторы в ближайшее время.

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Ранее глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников заявил, что ко второму чтению законопроект надо корректировать. Он отметил, что в случае лишения гражданства государство перестает отвечать за человека за пределами страны, а также сможет передавать его другим странам, что запрещается Конституцией (статья 61). Кроме того, необходимо определиться, что делать с решениями судов других стран в отношении россиян, которые Россия признает в соответствии с договорами.

При этом Крашенинников отметил, что Госдума примет законопроект в нынешнем виде в мае.

В свою очередь экс-судья Конституционного суда Тамара Морщакова подчеркнула, что сейчас законопроект не может быть принят, так как «полностью противоречит Конституции». Согласно российскому законодательству, террористов можно лишать гражданства на основании подачи подложных документов, но не за совершенные ими преступления, добавила Морщакова.

Законопроект о лишении гражданства РФ за терроризм 18 апреля внесли в ГД лидеры четырех думских фракций. Закон защитит россиян от терроризма и поможет предотвратить новые атаки, утверждали авторы инициативы.