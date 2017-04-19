На американском рынке технологических стартапов новое разоблачение. На этот в жульничестве обвинили компанию Juicero Inc – производителя «умной соковыжималки». Ее создатели уверяли, что это «инновационная система», и привлекли финансирование на миллионы долларов. На практике выяснилось: для того, чтобы выжать сок из пакетов с нарезанными овощами и фруктами (компания поставляет их своим клиентам) гаджет ценой в несколько сотен долларов не нужен. Это без особого труда можно сделать руками.

Джобс соковыжималок

Juicero Inc основал пропагандист здорового питания Дуг Эванс. Значение своего изобретения он сравнивал с созданием «персонального компьютера», а себя – со Стивом Джобсом. Эванс хвастался, что силы пресса соковыжималки достаточно, «чтобы поднять две Теслы».