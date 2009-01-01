«Apple будет пользоваться советскими техническими разработками». Вырезка из газеты «Коммерсант» от 14 октября 1991 года с этим заголовком часто всплывает в интернете как пример диковинного парадокса: слово «советский» и название главной IT-компании мира в одном предложении уживаются с трудом. Тем не менее, все так и было. Команда Степана Пачикова, советского программиста и предпринимателя, действительно писала программу распознавания текста для планшетного компьютера Newton от Apple. Позже две компании Пачикова – Paragraph и Parascript – влились в мировой рынок: первая через серию поглощений растворилась в американских корпорациях, а вторая существует до сих пор – миллиарды почтовых отправлений в США и других странах обрабатываются при помощи ее софта. Наконец, в 2002-м Пачиков основал Evernote – сервис, которым, как говорится на сайте компании, теперь пользуются 200 млн человек. Уже более 20 лет Пачиков живет в США. Он не считает себя хорошим бизнесменом, готов делиться идеями со всем миром, сожалеет об упущенных Россией возможностях и знает точный ответ на вопрос о смысле жизни. Об этом и многом другом предприниматель поговорил с Republic.

Об общем знаменателе всех бизнес-проектов

Почти все мои проекты, за некоторым исключением, были связаны с детьми. И этому есть очень странное и неожиданное объяснение.

В молодости я прочитал книгу Джона Флейвелла, «Генетическая психология Жана Пиаже», швейцарского ученого, разработавшего в 1950-х теорию стадий. В двух словах, она состояла в том, что мозг ребенка проходит определенные стадии развития, и у них есть свои правила и закономерности. Во-первых, последовательность стадий довольно жесткая: есть, условно, стадии А – В – С, и невозможно перейти из стадии А в стадию С, не пройдя стадию В. Во-вторых, длина стадий зависит от того, когда она началась: чем позже начинается стадия, тем больше времени приходится на ее развитие. Из этого вытекает очень простая вещь, что, если вы ребенка научите читать на полгода позже, то все очередные стадии будут сдвинуты и удлинены. Поэтому я всегда считал, что очень важно дать ребенку возможность как можно эффективнее пройти каждую стадию развития, чтобы стать умнее.

И второе. Я в свое время также прочитал, что когда мы пишем от руки с помощью ручки, то в этом процессе задействовано около 250 мышц. Управление процессом невероятно сложное, оно занимает огромную часть головного мозга. И мне казалось неправильным, что детей вдруг решили перестать учить каллиграфии, заменив ее навыком печатания на клавиатуре. Каллиграфия важна – и не только как часть искусства, но еще и как способ развития головного мозга.

Поэтому первоначальная идея Paragraph была в том, чтобы сделать распознание рукописного текста для игры с детьми, чтобы ребенок мог писать, а машина пыталась разгадать, что он написал. И чтобы научить ребенка писать так, чтобы машина понимала.

О богатстве

Слухи о моем богатстве сильно преувеличены. Все деньги, которые я заработал в своей жизни, я заработал на Paragraph и Parascript. Paragraph – это компания, которая была куплена Silicon Graphics. И поскольку у меня была достаточно большая доля в ней, я получил десяток миллионов долларов.