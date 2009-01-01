20:16

Российкий майор Сергей Бордов, погибший в Сирии, находился в составе группы военных советников, готовящих подразделение сирийских войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает «Интерфакс».

«При нападении боевиков российских офицер организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок. В ходе боя офицер получил смертельные ранения», – пояснили в ведомстве.

О гибели российского военного ранее сообщило Reuters. По данным агентства, вместе с Бордовым погиб еще один россиянин, имя которого не уточняется.

Заметка дополняется.