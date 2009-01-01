Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предлагает отказаться от дальнейшего рассмотрения законопроекта о компенсациях за неправосудные решения зарубежных судов, который прошел первое чтение в Госдуме в 2014 году. Об этом сообщается в заключении комитета, передает «Интерфакс».
В комитете сочли, что на данный момент нет необходимости вносить предлагаемые в законопроекте поправки.
Инициативу профильного комитета депутаты рассмотрят на заседании 21 апреля, вопрос включен в повестку.
Согласно документу, предлагается признавать «заведомо неправосудными» судебные решения зарубежных судов и выплачивать пострадавшим от этих решений компенсации за счет бюджетных средств. Отмечалось, что размер компенсации будет зависеть от суммы потерь, которые заявитель понес бы из-за исполнения неправосудного решения.
Поправки к закону предложили представители фракции «Единая Россия», 233 депутата поддержали законопроект (все они были членами партии-инициатора), 202 депутата из КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» выступили против.
Заметка дополняется.
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