21:30

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предлагает отказаться от дальнейшего рассмотрения законопроекта о компенсациях за неправосудные решения зарубежных судов, который прошел первое чтение в Госдуме в 2014 году. Об этом сообщается в заключении комитета, передает «Интерфакс».

В комитете сочли, что на данный момент нет необходимости вносить предлагаемые в законопроекте поправки.

Инициативу профильного комитета депутаты рассмотрят на заседании 21 апреля, вопрос включен в повестку.

Согласно документу, предлагается признавать «заведомо неправосудными» судебные решения зарубежных судов и выплачивать пострадавшим от этих решений компенсации за счет бюджетных средств. Отмечалось, что размер компенсации будет зависеть от суммы потерь, которые заявитель понес бы из-за исполнения неправосудного решения.

Поправки к закону предложили представители фракции «Единая Россия», 233 депутата поддержали законопроект (все они были членами партии-инициатора), 202 депутата из КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» выступили против.

Заметка дополняется.