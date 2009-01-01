В эту субботу президентству Дональда Трампа исполнится 100 дней – это символический срок подведения первых итогов. Рейтинг Трампа все это время падает, но как американского президента оценивают его собственные избиратели? Чтобы узнать это, корреспондент Republic побывал на республиканском партийном собрании в пригороде Цинциннати (штат Огайо) – одного из городов «Ржавого пояса», промышленного региона, во многом обеспечившего Трампу победу на выборах.
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