Сторонники Дональда Трампа в Калифорнии. Фото: Carlos Barria / Reuters

В эту субботу президентству Дональда Трампа исполнится 100 дней – это символический срок подведения первых итогов. Рейтинг Трампа все это время падает, но как американского президента оценивают его собственные избиратели? Чтобы узнать это, корреспондент Republic побывал на республиканском партийном собрании в пригороде Цинциннати (штат Огайо) – одного из городов «Ржавого пояса», промышленного региона, во многом обеспечившего Трампу победу на выборах.