Один полицейский погиб, еще один получил ранения в результате стрельбы на Елисейских полях в Париже. Об этом сообщает Reuters.
Нападавших было как минимум двое. Один из них, по данным полиции, был убит ответным огнем. В районе Елисейских полей проводится спецоперация.
В МВД уточнили, что нападавший приехал на место происшествия на машине, вышел из автомобиля на красный сигнал светофора и начал стрелять по полицейским из автомата Калашникова.
Как добавило агентство, правоохранительные органы считают «очень вероятной» версию теракта. В МВД заявили, что еще рано говорить о мотивах нападавших. При этом три источника в полиции сказали агентству, что нападение могло быть попыткой вооруженного ограбления.
Антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование.
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