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Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на полицейских на Елисейских полях. Об этом сообщает SITE Intelligence Group.

Президент Франции Франсуа Олланд ранее заявил, что атака в центре Парижа носила «террористический характер», передает Reuters.

Нападение произошло 20 апреля. Машина остановилась на красном сигнале светофора на Елисейских полях, из автомобиля вышел мужчина с автоматом Калашникова и открыл стрельбу. В результате погиб один полицейский, двое получили ранения.

По данным полиции, нападавших было двое, одного из них убили ответным огнем. Второго подозреваемого, который, предположительно, приехал в Париж на поезде из Бельгии, объявили в розыск.

Источник BFMTV, знакомых с ходом расследования, сообщил, что один из нападавших числится в базах спецслужб.

Заметка дополняется.