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Центральный банк России совместно с банками-участниками ассоциации «Финтех» планирует запустить платформу для моментальных платежей. Об этом «Ведомостям» рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Воспользоваться сервисом смогут все клиенты, входящих в «Финтех» банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», Альфа-банк, Qiwi и «Национальная система платежных карт» – оператор карт «Мир»).

В системе можно будет оплачивать товары и услуги, а также переводить деньги физическим лицам. Как подчеркнула Бакина, платежи будут «небольшие» – до 100 тысяч рублей. Операции планируется производить через мобильное приложение или интернет-сервисы, интегрированные с платформой и платежной системой ЦБ, которая сейчас доступна только банкам.

Председатель совета директоров Qiwi Борис Ким пояснил, что переводы будут осуществляться на банковские счета, так как у переводов «с карты на карту есть свои ограничения».

Он добавил, что вопрос о том, кому будет принадлежать платформа, пока не решен. Рассматривают вариант создать две компании: оператора технической инфраструктуры и платежную компанию. Кто станет из владельцем – «вопрос открытый».

По словам нескольких банкиров, новая платформа создаст конкуренцию системе «Сбербанк онлайн». Представитель финансовой организации не стал комментировать эту информацию, но подчеркнул, что Сбербанк не работает с «Финтехом» над проектом для моментальных платежей.