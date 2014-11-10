02:59

Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском внесен в список приватизации на 2017 год, заинтересованность в покупке выразили «Базэл Аэро» Олега Дерипаски и «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. Об этом источники рассказали «Коммерсанту».

Источники газеты пояснили, что власти Петропавловска-Камчатского рассчитывают продать 100% акций аэропорта за 355,6 млн рублей, поэтому его внесут в качестве вклада в уставный капитал АО «Корпорация развития Камчатского края».

Причиной для включения аэропорта в список приватизации собеседники издания назвали решение властей региона сменить «способ реализации инвестпроекта развития». По планам, к 2035 году постоят аэровокзал, стоимость которого оценивается в 9,4 млрд рублей, что увеличит поток пассажиров до 1,77 млн человек. Камчатский край намерен выделить на строительство 1,3 млрд рублей, на аэропорт также могут распространиться налоговые льготы и преференции «свободного порта».

В «Аэропортах регионов», входящих в «Ренову», изданию подтвердили заинтересованность в проекте, но подчеркнули, что размер инвестиций и другие параметры будут зависеть от условий региона.

Представитель «Базэла» пояснил, что аэропорт на Камчатке интересен потому, что его загруженность может увеличиться за счет туристов. Кроме того, добавили в компании, собственник аэропорта «проводит достаточно прозрачную политику взаимодействия с потенциальными инвесторами и адекватно воспринимает их оценки».

В 2014 году компании Дерипаски и Вексельберга претендовали на аэропорт во Владивостоке. В итоге следку закрыл консорциум инвесторов, в который вошли «Базэл», Российский фонд прямых инвестиций и сингапурский аэропортовый оператор Changi Airports International. Каждая компания получила по 33,3% акций.