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Министерство юстиции США частично подготовило документы, чтобы предъявить обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу и требовать его ареста. Об этом источники в американском правительстве рассказали CNN.

Как пояснил собеседник, расследование в отношении основателя WikiLeaks ведется с 2010 года. Ранее, во время действия полномочий бывшего президента США Барака Обамы, генеральный прокурор Эрик Холдер решил, что предъявить обвинение Ассанжу «будет сложно», так как украденные данные публиковались не только на сайте WikiLeaks, но и в некоторых американских газетах, в частности, в The New York Times.

При это расследование продолжалось, и следствие обнаружило доказательства, что WikiLeaks, возможно, «сыграл активную роль в том, чтобы оказать помощь экс-сотруднику Агентства национальной безопасности Эдварду Сноудену обнародовать секретные документы».

Как пишет The Washington Post, на протяжении нескольких недель прокуратура составляет предварительную версию обвинения Ассанжу. По информации издания, основателя WikiLeaks обвинят в сговоре, краже государственной собственности и нарушении закона о шпионаже.

Заметка дополняется.