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В законопроекте о лишении гражданства осужденных за терроризм и экстремизм появятся новые понятия. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Если в первоначальном варианте законопроекта уголовное дело по статьям о терроризме и экстремизме предлагалось считать основания для лишения гражданства, то теперь совершение таких преступлений будет рассматриваться как подтверждение отсутствия цели для получения гражданства.

Кроме того, в отозванном проекте не была прописана схема лишения гражданства. Как пояснил «Коммерсантъ», этот вопрос входит в круг обязанностей президента, который издает соответствующие указы.

Разногласия также вызвали статьи Уголовного кодекса, обвинения по которым могли стать основанием для лишения гражданства. Речь идет, в частности, о статьях 211 УК РФ (угон воздушного судна) или 208 УК РФ (организация незаконного формирования).

«При этом обновленный текст проекта, скорее всего, также будет противоречить Конституции, которая устанавливает, что гражданство РФ “является единым и равным вне зависимости от оснований его приобретения” (статья 6)», – добавило издание.

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Законопроект о лишении гражданства РФ за терроризм и экстремизм 18 апреля внесли в Госдуму лидеры четырех думских фракций, но 20 апреля отозвали. По информации «Би-би-си», «пришли от [спикера Госдумы Вячеслава] Володина и велели срочно его убрать». Источник в нижней палате заявил «Интерфаксу», что законопроект отозван из-за «технических замечаний к тексту», которые «нужно срочно устранить».

Документ пропал в том числе и из базы законопроектов. При этом, как отметил «Коммерсантъ», раньше при отзыве законопроектов в карточке документа ставилась соответствующая пометка, но сам карточка была доступна в базе. Зампред «Единой России» Андрей Исаев назвал этот инцидент «техническим сбоем».

По словам собеседника «Би-би-си», обновленный законопроект заново внесут в Госдуму те же авторы в «ближайшее время».