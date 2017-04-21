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Вице-премьер Аркадий Дворкович ободрил изменение налогообложения нефтяной отрасли. Об этом пишут «Ведомости».

Как добавил «Интерфакс», Дворкович объявил, что документ готов к рассмотрению в правительстве, а также назвал сроки чтения законопроекта в Госдуме.

«Я думаю, реалистично это сделать до конца мая точно, или до конца мая успеть рассмотреть в правительстве и внести в Госдуму», – сказал вице-премьер.

Суть реформы заключается в переходе от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к налогу на добавленный доход (НДД) с 2018 года.

Ставка налога составит 50%. При этом если НДПИ взимается от объемов добытой нефти, то НДД рассчитывается от доходов от ее продажи (с вычетом затрат на добычу и транспортировку).

Новые правила распространятся на пилотные месторождения Западной Сибири с добычей до 10 млн тонн, которые на 1 января 2016 года выработаны на 20–80%. НДД также будет взиматься с новых месторождений с выработанностью до 5%.

Дворкович добавил, что, по его мнению, вводить льготы по НДПИ для обводненных месторождений «целесообразно», но участники совещания у вице-премьера не смогли договориться, в каком виде эти льготы предоставлять. По его словам, «слишком не совпадают расчеты разных министерств и компаний, они отличаются в разы. Невозможно было при такой разнице в расчетах принять окончательное решение».

На этих льготах наставила, в частности, «Роснефть», так как они должны распространиться на принадлежащее ей месторождения Самотлор. Потери бюджета от этих льгот в Минфине оценили в 60–80 млрд рублей. «Ведомости» подчеркивали, что при сохранении льгот бюджет в течение 10 лет потеряет те средства, которые поступили от продажи государственного пакета «Роснефти».

Кроме «Роснефти», на льготы претендуют «Лукойл», «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».