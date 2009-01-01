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Министерство культуры согласилось сделать бесплатным прокатное удостоверение для фильмов, которые будут выходить не более чем на 150 экранах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Такой порог означает, что бесплатным прокатное удостоверение будет только для артхаусного и фестивального кино. При этом фильмы Вуди Аллена, Педро Альмодовара или братьев Коэн, которые считаются артхаусными, не попадут в эту категорию. Фильмы этих режиссеров идут прокатом от 250–300 экранов, пояснили прокатчики.

Для остальных зарубежных фильмов Минкульт планирует повысить стоимость прокатного удостоверения с 3,5 тысяч рублей до 5 млн рублей, рассказали газете прокатчики.

Дистрибьюторы фильмов, в свою очередь, предлагают привязать стоимость прокатного удостоверения к кассовым сборам. Они подготовили документ, в котором 5 млн рублей предлагают взымать только с тех фильмов, кассовые сборы которых превышают 300 млн рублей. Для фильмов со сборами менее 50 млн рублей прокатчики прелагают сделать прокатное удостоверение бесплатным, с фильмов с кассой 50–100 млн рублей взымать 0,5% сборов, если бокс-офис составил 100–200 млн рублей – 1%, а если 200–300–1,5%.

Директор департамента кинематографии Минкульта Вячеслав Тельнов отметил, что решение по повышению платы за прокат не принято.

«Мы пытаемся определить критерии, чтобы обезопасить тех, кто занимается фестивальным и артхаусным кино. Ни в коем случае их ущемлять не будем. Если не будет нормального алгоритма, то от идеи такой откажемся», – заявил он.

Об инициативе Министерства культуры повысить стоимость прокатных удостоверений до 5 млн рублей в январе писали «Ведомости». Это предлагалось сделать, чтобы «очистить прокат» от иностранных фильмов низкого качества, а заработанные деньги направить на помощь российскому кино. При этом уточнялось, что цена прокатных удостоверений повысится и для российских фильмов, но эти затраты «им будут тем или иным образом компенсированы». Предложение, по данным газеты, «активно» лоббировал министр культуры Владимир Мединский.