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В Германии по делу о взрыве у автобуса футбольный команды «Боруссия» задержали выходца из России. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, задержанный – 28-летний Сергей В. Он мог взорвать бомбу дистанционно, находясь в отеле неподалеку, пишет Bild.

AP уточняет, что у мужчины двойное гражданство – Германии и России. В заявлении немецкой прокуратуры сказано, что он мог совершить взрыв по финансовым причинам. Мужчина пытался обвалить акции дортмундской команды, чтобы заработать на этом.

В заявлении сказано, что задержанный перед атакой купил акции команды. «Если бы акции команды значительно упали, то его прибыль была бы в несколько раз больше изначальной инвестиции», – заявили в прокуратуре. На стоимость акций команды должно было повлиять серьезное ранение футболиста или его гибель, отмечается в заявлении.

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Другой задержанный по делу о взрыве мужчина оказался членом «Исламского государства». Его имя Абдул Бесет, он приехал в Германию в 2016 году из Турции. По данным прокуратуры, до этого он возглавлял подразделение из 10 человек в Ираке, которое занималось похищениями, контрабандой и убийствами. При этом у прокуратуры не было доказательств его причастности ко взрыву.

Взрыв около автобуса «Боруссии» произошел 11 апреля перед матчем Лиги чемпионов. Футболист Марк Бартра получил ранение руки. На месте происшествия обнаружили письма, в которых якобы упоминались Аллах и смерть боевиков «Исламского государства» из-за атак западной коалиции. Спортсмены и знаменитости, проживающие в Германии, включены в расстрельный список ИГИЛ, утверждалось в письме. Оно также содержало требования вывести немецкие бомбардировщики из Турции.