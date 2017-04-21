09:12

Центробанк отозвал лицензию у банка «Образование». Об этом сообщается на сайте регулятора.

ЦБ сообщил, что проблемы у банка возникли из-за низкого качества активов и выдачи кредитов фиктивным компаниям. Регулятор также обнаружил, что владельцы «Образования» выводили средства и активы из банка. «Образование» также предоставляло ЦБ недостоверную финансовую отчетность.

В конце марта сообщалось, что банк испытывает трудности с выдачей наличных средств. В начале апреля он сократил работу отделений в Москве и области до одного часа. Банк впервые показал убыток в 2016 году, свидетельствует его отчетность по РСБУ.

На 1 марта 2017 года банк занимал 99-е место в рейтинге «Банки.ру». 1 апреля ЦБ поместил его на 118-е место по величине активов. «Образование» – участник системы страхования вкладов.

Банк «Образование» в 1991 году учредили Государственная академия нефти и газа имени Губкина, МГТУ имени Баумана и другие вузы. Все университеты вышли из состава акционеров банка в 2000 году. Банк, в частности, выдавал кредиты студентам для оплаты обучения.