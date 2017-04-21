09:57

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин предложил снизить наказание за «мелкие преступления» из-за отсутствия «дополнительной» рабочей силы. Об этом сообщает RNS.

Кудрин отметил, что сейчас даже за небольшие правонарушения наказание составляет 2–3 года лишения свободы. Это, по его мнению, избыточно.

«У нас сегодня за решеткой, в СИЗО сидит более 600 тысяч человек, 200 тысяч человек их охраняют. Вместе с семьями тех, кто охраняет, можно сказать, что у нас более миллиона человек заняты в сфере охраны и сопровождения наказания. Мы считаем, что в условиях тех вызовов роста, отсутствия дополнительной рабочей силы мы должны пересмотреть [эту политику]», – сказал он.

Он отметил, что ЦСР «анализирует все резервы, которые можно мобилизовать для концентрации экономического роста».

Заметка дополняется.