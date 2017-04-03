В больнице Петербурга скончалась еще одна пострадавшая в результате теракта в метро. Об этом сообщает вице-губернатор города Анна Митянина.
«В НИИ Джанелидзе в 06:05, находясь в крайне тяжёлом состоянии, скончалась женщина 1960 г.р., пострадавшая в теракте 03.04.2017», – написала она в твиттере.
Таким образом, число жертв теракта выросло до 16 человек, включая предполагаемого террориста Акбаржона Джалилова.
Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. Бомба взорвалась в вагоне во время перегона между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Еще одно несработавшее устройство нашли на станции «Площадь Восстания», его обезвредили.
В деле о теракте фигурируют 10 человек. 20 апреля глава ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчик атаки установлен. Конкретного имени он не назвал.
В то же день суд арестовал Акрама Азимова, старшего брата предполагаемого организатора теракта Аброра Азимова. Ему вменяют теракт и незаконный оборот оружия. По данным спецслужб, Акрам Азимов помогал переправлять деньги для подготовки теракта и обеспечивал связь «с эмиссарами международных террористических организаций»
Ранее арестовали Аброра Азимова. Его обвиняют в теракте и незаконном обороте взрывчатки. Оба брата своей вины не признают.
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