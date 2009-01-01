10:59

Председатель Госдумы Вячеслав Володин станет соавтором инициативы о лишении гражданства у осужденных за терроризм, передает ТАСС.

«Я буду в числе авторов этого законопроекта», – заявил Володин.

Другими соавторами станут вице-спикер Госдумы Иван Мельников, вице-спикер Ирина Яровая и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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Володин отметил, что в новой версии законопроекта будет снята проблема его противоречия Конституции РФ. Изменится формулировка: власти будут отменять решение о предоставлении гражданства, а не лишать его.

Президент России Владимир Путин еще 12 апреля предложил не лишать гражданства, а отменять решение о его предоставлении.

Как писал «Коммерсантъ», в новом законопроекте появятся новые понятия. Если в первом варианте признание виновным по статьям о терроризме и экстремизме было основанием для лишения гражданства, то в новом варианте преступления будут считаться подтверждением отсутствия цели для получения гражданства. Эксперты, однако, отмечали, что новый текст законопроекта все равно будет противоречить Конституции, которая устанавливает, что гражданство РФ «является единым и равным вне зависимости от оснований его приобретения».

Законопроект из Госдумы отозвали 20 апреля. «Пришли от Володина и велели срочно его убрать», – рассказал собеседник «Би-би-си». По словам вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, законопроект вернут в Госдуму и он будет касаться только мигрантов, а не тех, кто получил гражданство по праву рождения.