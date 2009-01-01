11:56

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, запрещающий включать в имя ребенка цифры, знаки, ненормативную лексику и указания на ранги. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

За законопроект проголосовали 368 депутатов, против – один человек, воздержался один член Госдумы.

В первоначальном варианте инициативы запрещались также аббревиатуры, но во втором чтении депутаты приняли поправку, исключающую это предложение из текста законопроекта.

Закон необходим, чтобы защитить право ребенка на имя, которое бы не нарушало его интересы, сказано в пояснительной записке.

«Давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь», – отмечала автор инициативы Валентина Петренко.

Сейчас органы ЗАГС не имеют права отказывать в регистрации имени из-за его неблагозвучности, оскорбительности или непроизносимости. Петренко в законопроекте называла некоторые необычные имена, зарегистрированные за последние 20 лет: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Принцесса Даниэлла, Лука-Счастье Саммерсет Оушен.