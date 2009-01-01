11:57

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, ограничивающий деятельность онлайн-кинотеатров в России. За него проголосовали все 355 депутатов, присутствовавшие в зале. Онлайн-трансляция заседания велась на сайте парламента.

Согласно поправкам, иностранным юридическим или физическим лицам запрещается прямо или косвенно владеть более 20% в аудиовизуальных сервисах на территории России. Речь идет о площадках, аудитория которых превышает 100 тысяч жителей РФ в месяц (или 20 тысяч пользователей, если сервис создан для одного субъекта РФ). При этом аудиовизуальными сервисами будут считаться распространяющие аудиовизуальные произведения сайты, посещаемость которых составляет более 100 тысяч российских пользователей в сутки.

При этом требования законопроекта «не будут распространяться на аудиовизуальные сервисы, предоставляющие доступ исключительно к пользовательскому контенту, ввиду невозможности полноценного контроля со стороны организатора сервиса за его содержанием», а также на интернет-поисковики. Примером такого ресурса является YouTube.

В законопроекте также подчеркивается, что онлайн-кинотеатры с иностранными инвестициями могут считаться российскими сервисами, если более 50% их аудитории составляют российские пользователи.

Документ также вводит ответственность для владельцев таких сервисов за распространение незарегистрированных СМИ, причиняющей вред здоровью и развитию детей информации, а также информации, которая содержит публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Законопроект вступит в силу 1 июля 2017 года.

Законопроект был внесен в Думу в ноябре 2016 года депутатами Шамсаилом Саралиевым («Единая Россия») и Андреем Луговым (ЛДПР). Сразу же после этого газета «Коммерсантъ» написала, что принятие поправок может привести к уходу с российского рынка YouTube, однако в Минкомсвязи заверили, что видеосервис под предлагаемые ограничения не подпадает. Отмечалось также, что под ограничения могут попасть российские площадки Ivi.ru, Megogo и Okko, совладельцами которых выступают офшорные компании или зарубежные фонды.

В первом чтении документ приняли 13 января. Ко второму чтению документ доработали с учетом поправок комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи и приняли 19 апреля.