12:03

Активист Ильдар Дадин, осужденный за многократные пикеты, потребовал компенсацию в 5 млн рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ксения Костромина.

«Иск о возмещении вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности, а также содержанием под домашним арестом и под стражей в течение более двух лет», – уточнила она.

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Ильдар Дадин стал первым и единственным осужденным по статье о неоднократных нарушениях на митингах. В 2015 году его приговорили к трем годам лишения свободы, но позже срок сократили до двух с половиной лет. В начале февраля 2017 Конституционный суд потребовал пересмотреть приговор активисту и признал наступление уголовной ответственности только на основании неоднократности правонарушения противоречащей Конституции.

Дадин вышел на свободу 26 февраля после того, как Верховный суд отменил его приговор. После освобождения Костромина заявила, что они будут добиваться выплаты компенсации и реабилитации. Позднее он получил письмо с извинениями от алтайской колонии.