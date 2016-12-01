12:26

Бизнесмен Михаил Прохоров выставил на продажу 49% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Brooklyn Nets, владельцем которого он выступает. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«На продажу выставлены 49% акций “Бруклина”, пока этот процесс идет, ищем покупателя», – сказал Прохоров.

О том, что Прохоров собирается продать часть акций Brooklyn Nets, стало известно в декабре. Для этого он нанял компанию Allen & Co. При этом размер пакета и его цена не раскрывались. Издание Nets Daily писало, что российский бизнесмен хочет продать 49% акций клуба. Как отмечалось, другие активы Brooklyn Sports & Entertainment, включая арену Barclays Center, не войдут в сделку.

Михаил Прохоров купил контрольный пакет акций Brooklyn Nets в 2009 году. Весной 2015 года он заявил, что хочет продать миноритарный пакет акций клуба, но в итоге выкупил все акции Brooklyn Nets. Команду оценивали в $875 млн, а стадион – в $825 млн, об этом сообщала компания – продавец акций Forest City.