12:22

В Хабаровске напали на приемную ФСБ. Об этом сообщили в самой спецслужбе, передает «Интерфакс».

Погиб один сотрудник ФСБ и один посетитель приемной – гражданин СНГ. Один посетитель получил ранения. Нападавшего убили.

«21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям», – сообщили агентству в Центре общественных связей ФСБ.

РБК со ссылкой на «Пятый канал» сообщил, что возле здания ФСБ в Хабаровске произошел взрыв. Сейчас на сайте телеканала нет информации о взрыве. Собеседник РЕН ТВ заявил, что мощность взрывного устройства составляет 200–300 граммов в тротиловом эквиваленте. Подтверждения информации о взрыве нет.

На видео с места происшествия следов взрыва не видно.